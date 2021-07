Gute Platzierungen für Waldseer Ruderinnen

Die deutsche Jahrgangsmeisterschaft auf dem Baldeneysee in Essen ist für den Ruderverein Waldsee die erste Regatta der Saison gewesen. Sina Scheffold und Tabea Wieland sind mit ihrem Trainer Michael Wiest mit guten Platzierungen nach Oberschwaben zurückgekehrt. Zusammen starteten Scheffold und Wieland im A-Doppelzweier der Juniorinnen im Leichtgewicht, Wieland fuhr zudem noch im leichten A-Einer der Juniorinnen.

Sowohl der Vorlauf im Doppelzweier als auch im Einer war für die Nachwuchsruderinnen des RVW erfolgreich. In beiden Bootsklassen qualifizierten sich die Bad Waldseerinnen mit guten Leistungen direkt für die Halbfinals. Im Doppelzweier-Halbfinale hatten es Scheffold und Wieland mit fünf hochkarätigen Gegnerinnen aus ganz Deutschland zu tun. Über die gesamte Renndistanz von 2000 Metern versuchten die Waldseerinnen den Anschluss an die ersten drei Plätze zu halten, die den Einzug in das Finale um den Deutschen Meistertitel ermöglicht hätten. Das gelang nicht, mit Platz fünf qualifizierten sich die RVW-Sportlerinnen aber für das kleine Finale.

Noch knapper ging es im Halbfinale des leichten Juniorinnen-Einers für Tabea Wieland zu. 1500 Meter lang lag Wieland auf dem dritten Platz, der sie ins Finale gebracht hätte. Auf den letzten 500 Metern ruderte jedoch die bis dato viertplatzierte Offenbacherin Zug für Zug an die Waldseerin heran – und dann vorbei. 1,7 Sekunden fehlten Wieland für den Einzug ins Finale.

Im Doppelzweier kämpften Scheffold und Wieland im B-Finale lange um vordere Positionen im Feld, am Ende wurde es Platz fünf und damit Rang elf in der Gesamtwertung. Wieland in ihrem sechsten Rennen bei dieser Meisterschaft auf Platz vier im B-Finale des Juniorinnen-Einers und wurde damit in der Gesamtwertung Zehnte. „Ich denke, wir dürfen uns noch auf viele starke Rennen der beiden im Laufe dieser Saison freuen“, sagte ein zufriedener Trainer Michael Wiest.