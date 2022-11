Gut-Beth-Kinderkrippe ist in Reute in Betrieb gegangen

Ein heimeliger Kindergarten, beziehungsweise eine Kinderkrippe, ist das neue Gebäude in Reute geworden. Derzeit füllt es sich mit Leben, mit Kindern zwischen einem und drei Jahren und natürlich den Betreuungsfachkräften, teilt die Stadt Bad Waldsee in einem Schreiben mit.

Für das Gebäude ist die Stadt zuständig, für den Betrieb die Katholische Kirchengemeinde. Das neue Gebäude befindet sich zwischen der Schule und dem bisherigen Kindergarten Gut-Beth und wurde auf dem städtischen Schulgrundstück gebaut. Pfarrer Thomas Bucher ist, genau wie die Mitarbeiterinnen und Eltern, vom neuen Gebäude begeistert, schreibt die Stadt in der Mitteilung. Besonders gefalle ihm der große Eingangsbereich, der als Atrium gestaltet ist. Dieses ermöglicht laut Stadt zukünftig gemeinsame Aktivitäten aller Gruppen.

Rund 900 Quadratmeter ist das neue Kinderreich groß. Momentan sind im neuen Gebäude zwei Gruppen vorgesehen, das Gebäude mit Eingang und Nebenräumen wurde aber nach weiteren Angaben der Stadt bereits so konzipiert, dass problemlos eine dritte Gruppe angebaut werden könnte. Das Kinderhaus wurde in Holzbauweise errichtet, die Außenhülle besteht aus naturbelassener Schwarzwälder Weißtanne. Geheizt wird über eine Nahwärmeleitung von der benachbarten Schule aus. Alles in allem: Gebäude, Einrichtung, Ausstattung und Außenanlage haben rund 3,1 Millionen Euro gekostet.

Die Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür wird gemeinsam mit dem 50. Geburtstag des Kindergartens Gut-Beth am Samstag, 6. Mai 2023, gefeiert.