Günter Brutscher aus Mennisweiler entdeckte den Ideengeber des Kreuzwegs in Molpertshaus

Auf das Bildstöckle im Vorgarten seines Hauses ist Günter Brutscher stolz. In Mennisweiler bei Bad Waldsee errichtete er vor einigen Jahren bereits die gemauerte und verputzte Stele. Die kunsthistorisch eher weniger wertvollen Figuren tauscht er dabei gelegentlich aus. Seine wahren Schätze lagern aber in seinem Büro, genauer gesagt in seinem Computer.

Dort hat der pensionierte Schulleiter Beschreibungen und Fotos von unzähligen Wegzeichen, Kapellen, Flurkreuzen und Lourdesgrotten in Oberschwaben und im Allgäu zusammengetragen und ins Internet gestellt. Dafür erhielt er im Jahr 2021 einen Preis der Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wie es in einem Presseschreiben der Diözese heißt.

Umgeben von Büchern und Heiligenfiguren

Der Schreibtisch Brutschers aus dunklem Holz ist im separat zugänglichen Keller umgeben von Büchern und Heiligenfiguren, von frommen Gemälden und schlichten Ordnern, schreibt die Diözese Rottenburg-Stuttgart, Regionalredaktion Bodensee-Oberschwaben, in dem Pressetext, der einen Besuch bei dem pensionierten Schulleiter beschreibt.

Auf seinem PC schaut er Fotos an. Den Gedanken an eine Printausgabe habe er schnell verworfen. „Das Projekt wäre ohne Internet nicht möglich, weil ein Buch eine Abgeschlossenheit hat“, wird der bald 66-Jährige in dem Pressetext zitiert.

Brutscher hat auch Fotos vom Kreuzweg im nahen Molpertshaus auf seiner Seite. Er zeigt in einem postkartengroßen Stapel Nachbildungen vom „Kleinen Kreuzweg“ von Gebhard Fugel, den der aus Oberschwaben stammende Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts in mehreren Kirchen so ähnlich hinterließ.

Der Hobbyfotograf aus Mennisweiler greift die zwölfte Station heraus und vergleicht sie mit der in seiner Bildergalerie. „Die Farbgebung und der Pinselstrich sind zwar anders, aber die Ähnlichkeit ist eindeutig“, stellt er fest.

Viele Wegezeichen waren völlig verwittert

Die Fugelschen Motive hat Günter Brutscher auch dabei, als er sich von seiner Pfarrkirche in Molpertshaus auf den Weg zu den realen Kreuzwegstationen macht, wie es im Bericht der Diözese weiter heißt. Die Ende des 19. Jahrhunderts angeschafften Wegzeichen seien vor 30 Jahren völlig verwittert gewesen, von den Bildmotiven war nur eines zu retten.

Auf Initiative des ehemaligen Wolfegger Bürgermeisters Manfred Konnes habe die Dorfgemeinschaft den Kreuzweg von 1991 bis 1997 dann mit neuen Bildtafeln reaktiviert, weiß Brutscher, der seit 2015 dem Molpertshauser Kirchengemeinderat angehört.

Günter Brutscher aus Mennisweiler dokumentiert auf seiner Homepage Wegzeichen aus Oberschwaben. Hier vergleicht er die 12. Station des Kreuzwegs in Molpertshaus auf dem Bildschirm mit der Vorlage von Gebhard Fugel auf der Karte. (Foto: Fotos: Diözese Rottenburg-Stuttgart/ Waggershauser)

In seinem Vorgarten hat Günter Brutscher selbst ein Bildstöckle errichtet. (Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart/ Waggershauser)

Seine Entdeckung, dass sich die Kunstschaffenden Josef Schugg – er starb 1994 nach Anfertigung von vier Tafeln – und Heike Buchmüller beide bei der Bildsprache Gebhard Fugels „bedient“ hatten, schildert Brutscher auf seiner Homepage. „Ich wollte in verständlicher Sprache unsere Geschichte und unsere Eigenheit darstellen“, wird der Oberschwabe in dem Pressetext zitiert.

Auch wenn bei der optischen Aufmachung der Seite noch Luft nach oben ist, stoßen seine Recherchen auf Interesse, so die Diözese in dem Bericht weiter. Etwa 60 Userinnen und User besuchen demnach täglich die Homepage, manchmal auch 100.

Ein Blitzeinschlag hatte 1998 die Stele zerstört

Kurz vor der Kapelle mit der Lourdesgrotte, zu der der Kreuzweg führt, bleibt Brutscher bei der zehnten Station stehen. Dass diese sich nicht von den anderen unterscheide, sei den Molpertshausern Gabriel Erb und Adolf Stotz zu verdanken. Ein Blitzeinschlag hatte 1998 die Stele zerstört, nur die Bildtafel blieb einigermaßen verschont.

Der bald 66-Jährige nennt die oft stillen Kümmerer gerne beim Namen. „Ich möchte wertschätzen, was Leute bis auf den heutigen Tag an Wegkreuzen, Bildstöcken, Lourdesgrotten und Ölbergen gestalten“, sagt er und verweist auch auf den oft liebevollen Blumenschmuck.

Die Lourdesgrotte im Greuter Wald war für uns Kinder ein Kletterparadies.

Bildstöcke, Ölbergdarstellungen und Arma-Christi-Kreuze mit den Marterwerkzeugen, das kennt Brutscher schon aus seinem Heimatdorf Amtzell. „Die Lourdesgrotte im Greuter Wald war für uns Kinder ein Kletterparadies“, gibt er zu, obwohl das natürlich verboten war.

Mit seiner eigenen Familie ließ sich der Pädagoge, der zunächst die Dekanatsgeschäftsstelle in Ravensburg und dann das Gymnasium am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Biberach leitete, später in Mennisweiler nieder. In keiner anderen Region gebe es diese Intensität an Bildstöckle und Wegkreuzen.

Kirchen- und Kapellenführer werden digital erstellt

Als seine Schule ihren Gründungs-Rektor im Sommer 2020 verabschiedete, war der Grundstock des Internetauftritts bereits gelegt. Inzwischen sind unzählige Wegzeichen, Kapellen und kleinere Kirchen dazugekommen, erläutert die Diözese in dem Schreiben weiter.

„15 bis 20 Stunden pro Woche arbeitet Günter Brutscher im Durchschnitt an seinem Projekt. Viele Orte sucht er mit Fahrrad und Kamera auf.“ Ein Ende sei nicht in Sicht. Auch nicht bei seinen Ideen. Die Kirchen- und Kapellenführer erstelle er digital als Mindmap. Ausgedruckt und foliert ließen sich diese vor Ort auslegen.

Seinen eigenen Bildstock vor dem Haus habe er bereits als Prototyp vermessen. „Ich möchte das dann als Anregung zum selber Bauen weitergeben“, verrät der Pensionär laut Presseschreiben und er hoffe, dass seine Leidenschaft auch andere inspiriere.