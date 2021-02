Gruppenleiterinnen packen 200 Kreativtüten

Noch immer darf die Familienbildung keine Krabbel- und Spielgruppen anbieten, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt. Die Herausforderung junger Eltern eine sinnvolle und interessante Beschäftigung für ihre Kinder zu finden, werde außerdem zunehmend größer. Um für ein wenig Abwechslung im anstrengenden Corona-Familienalltag zu sorgen, seien die Gruppenleiterinnen in den vergangenen Tagen fleißig gewesen und haben 200 Tüten mit Spiel- und Basteltipps für vier verschiedene Altersgruppen zusammengestellt und das notwendige Material in altersgerechte Tüten verpackt.

Die kostenlosen Tüten für Kinder ab neun Monate bis etwa sieben Jahre können (solange der Vorrat reicht) am Freitag, 19. und Samstag, 20. Februar, jeweils von 10 bis 11 Uhr und 14.30 bis 15.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus im Klosterhof (Eingang IV) in Bad Waldsee abgeholt werden. Für die Abholung gelten die bekannten Hygieneregeln, das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Sollten Tüten übrig bleiben, stehen diese im Anschluss an die Aktion in den Katholischen Pfarrkirchen in Bad Waldsee und Reute bereit und dürfen dort gerne mitgenommen werden (bitte Altersempfehlung und Hygienevorschriften beachten).