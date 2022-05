Grundschulen in Reute und Haisterkirch haben nun WLAN

Die beiden Grundschulen in den Ortschaften Haisterkirch und Reute sind nun erfolgreich verkabelt und mit WLAN ausgestattet worden. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mitteilt, können die iPads nun in jedem beliebigen Raum in den Unterricht mit einbezogen werden. Für beide Standorte stehe auch bereits ein 65-Zoll-Bildschirm auf fahrbarem Untersatz für Präsentationen zur Verfügung. Finanziert wurden die Maßnahmen mit Mitteln aus dem Digitalpakt des Bundes. In einem nächsten Schritt würden weitere Präsentationsmedien für die Grundschulen angeschafft.