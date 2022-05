Die Grundmelodie ihres Schaffens findet sie in der Natur

Die Künstlerin Doris Schulz, geboren 1955 in Herbertingen und seit 1981 wohnhaft in Oberteuringen, hat sich nach mehr als einem Jahrzehnt Puppenspiel mit Bernd Morgenstern wieder der Malerei zugewandt. Sie ist Mitglied im Ravensburg-Weingartener Kunstverein und stellt ihre Bilder vom 8. Mai bis 4. September im Stadtkino Seenema aus.

Als Atelier dient ihr laut Pressemitteilung neben dem Malzimmer mit Staffelei auch die Terrasse im Garten. So findet Doris Schulz die Grundmelodie ihres Schaffens in der Natur. Jeder Platz hilft ihr dabei, das Eigene zu entdecken und offen zu bleiben für die Wahrnehmung der Welt in all ihrer Vielfalt. Daraus entwickeln sich Geschichten mit manchmal mystischem Hintergrund, in denen der Mensch eine tragende Rolle spielt.

Die Werke reichen von realitätsnahen Portraits bis zu weitgehend abstrakter Reduktion der Gegenständlichkeit. Manchmal zart und feingliedrig, fein verspielt und wie Zeichnungen erscheinend, dann wieder kraftvoll und voll expressiver Wucht – nicht nur in seiner Farbigkeit, sondern auch in der Struktur von Material und Oberfläche, geschaffen mit Skalpell, Spatel, Rohseide und Marmormehl.

In einem Kino ausstellen zu dürfen, weckt laut Mitteilung bei Doris Schulz Kindheitserinnerungen: glänzende Augen, Vorfreude und frohes Erwarten. Ebenso sei sie stolz über die erste Singleschallplatte, die es damals für 100 Kaugummi-Einwickelpapiere gab.