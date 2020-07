Grüne bestätigen Vorstandsteam

Nach einer Corona-bedingten Pause hat der Ortsverband Bad Waldsee von Bündnis 90/Die Grünen seine erste reguläre Mitgliederversammlung in diesem Jahr abgehalten, heißt es von der Partei. Neumitglieder wurden begrüßt, Wahlen abgehalten, aktuelle Themen aus Gemeinderat und Kreistag diskutiert und ein Ausblick auf die kommenden Monate gemacht.

Die Sprecherinnen Margarete Bareis und Corinna Kreidler seien mit deutlicher Mehrheit in ihrem Amt bestätigt worden – ebenso wie Markus Leser und Elke Müller als Beiräte. Susanne Haug sei einstimmig neu in den Beirat berufen worden und löse damit Ulrich Köpfler ab, der nicht mehr kandidierte. Der Ortsverband um 18 Prozent gewachsen und der Kreisverband Wangen, zu dem Bad Waldsee gehört, habe 2019 unter allen Grünen-Kreisverbänden im ländlichen Raum die höchste Zuwachsrate verzeichnen können, teilt der Ortsverband mit.

In ihren Tätigkeitsberichten hätten die Sprecherinnen an den Kandidatencheck vor der Bürgermeisterwahl und die Podiumsdiskussion mit Frauen in Leitungsfunktionen am Weltfrauentag erinnert. Kreisrätin Elke Müller habe berichtet, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit in der letzten Sitzung des Kreisrates sehr kontrovers diskutiert wurde. Gemeinsam mit einigen anderen Fraktionen hätten die Grünen versucht zu verhindern, dass CDU und Freie Wähler die erst im Dezember beschlossene Aufstockung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises wieder kassieren – was nicht gelang. Aus grüner Sicht hingegen positiv sei zu vermelden, dass der Landkreis international für seine Biodiversitätsstrategie ausgezeichnet wurde, die auf eine grüne Initiative zurückzuführen ist. Die Mitglieder hätten beschlossen, dieses Thema auch in Bad Waldsee zu forcieren. Im September ist ein Besuch in Bad Saulgau geplant. Dort sind mit Ausnahme von Spiel- und Sportplätzen heute alle innerstädtischen Grünflächen naturnahe Flächen mit großer Artenvielfalt.

Die Gemeinderatsfraktion habe unter anderem erläutert, warum die Grünen gegen die Erweiterung des Gewerbegebietes Wasserstall sind, welche Vorstöße in Richtung gesteigerter Nutzung öffentlicher und privater Dächer für PV-Anlagen liefen und dass in Hinblick auf die Kinderbetreuung der jahrelange Status quo nun der Vergangenheit angehör.

Angekündigt wurden die Nominierungsversammlung des Grünen-Kreisverbands Wangen für die Landtagswahl am 17. September sowie eine öffentliche Veranstaltung der Grünen-Stadtratsfraktion unter dem Titel „Ein Jahr im Amt“ am 16. September.