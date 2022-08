Gründer der „Initiative B30“ aus Gaisbeuren angegriffen und beleidigt

Franz Fischer aus Gaisbeuren ist genervt. Der Initiator der „Initiative B30“ sieht sich eigenen Schilderungen zufolge immer wieder Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt. Seinen Angaben nach gehe dies nun schon seit Jahren so.

Aufgrund der Umleitungen durch die aktuelle B30-Baustelle zwischen Egelsee und Ortsmitte von Gaisbeuren sei es jetzt zu einem erneuten Vorfall gekommen. Vor seinem Wohnhaus seien ihm unbekannte junge Erwachsene aufgetaucht und hätten ihn beleidigt, Gegenstände gegen Fenster geschmissen und ein Banner der „Initiative B30“ zerstört.

Gruppe junger Männer taucht vor Wohnhaus auf

In der Nacht auf Sonntag habe sich die unbekannte Gruppe junger Männer gegen 1.30 Uhr an der Bundesstraße 30 in Gaisbeuren in den Bereich seines Wohnhauses begeben, wie Fischer in einem Schreiben mitteilt. Dort seien sie etwa 20 Minuten auf und ab gelaufen. Einer habe gebrüllt: „Das Drecksungeziefer heißt Franz Fischer. Der gehört unter den Boden“.

Ein anderer mit ausländischem Akzent habe geschrien: „Verpiss dich, du Hurensohn“, wie Fischer ausführt. Und weiter: „Drei Mal knallten Gegenstände laut gegen die Fenster. Dann gingen sie an der Landesstraße in Richtung Reute davon.“

Banner wird zerstört

Bei einer anschließenden Kontrolle habe er festgestellt, dass ein Banner der „Initiative B30“, das an einem Zaun befestigt war, zerstört worden sei. Bereits zum dritten Mal schon.

Wie Fischer erläutert, sei es nicht das erste Mal, dass er angegriffen und übelst beleidigt worden sei. In den vergangenen Wochen sei es immer wieder zu solcherlei Übergriffen gekommen. Seit Jahren gehe das insgesamt nun schon so. „Ich fühle mich sehr belästigt“, sagt Fischer am Telefon zur SZ.

„Dieses Mal haben sie mir in ihrem ersten Satz vorgeworfen, dass ich schuld sei an den Umleitungen.“ Die entsprechenden Schilder hätten bereits seit dem Wochenende zur Vorbereitung der Bauarbeiten am Montag auf dem Boden gelegen.

Fischer bietet Belohnung an

Für die Ergreifung der Täter hat Fischer nach eigenen Angaben eine Belohnung ausgesetzt. „Wer zuerst den entscheidenden Hinweis geben kann, der zur Ergreifung der Täter führt, erhält eine Belohnung von 100 Euro“, teilt er mit.

Anzeige bei der Polizei hat er indes noch nicht erstattet, wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf SZ-Anfrage erläutert. Demnach habe Fischer am Wochenende die Polizei telefonisch verständigt. Dabei sei ausgemacht worden, dass er am Montag beim Polizeiposten Bad Waldsee vorbeikommt und eine Anzeige erstattet. Dies sei noch nicht geschehen, wie eine Sprecherin des Präsidiums am Montagnachmittag ausführte. Solange jedoch keine Anzeige vorliege, sei der Sachverhalt damit auch nicht aktenkundig.