Großer Solarpark bei Aulendorf geplant: Auf 40 Hektar soll Sonnenstrom erzeugt werden

Mit dem 40 Hektar großen angedachten Solarpark befasst sich der Aulendorfer Gemeinderat am Montag, 25. April, in seiner Sitzung. Außerdem noch mit einem zweiten Solarpark in der Nähe der Hasengärtlestraße, der von einem anderen Investor geplant wird. Dieser Park soll 3,1 Hektar groß werden. Die öffentliche Zusammenkunft beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Aulendorf.