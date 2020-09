Großer Klimastreik am Freitag in Bad Waldsee

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future ruft am Freitag, 25. September, zu einem globalen Klimaaktionstag auf. Bundesweit werden in hunderten Städten Protestaktionen stattfinden, um auf die Dringlichkeit und globale Ungleichheit der Klimakrise aufmerksam zu machen, wie es in einer Pressemitteilung der Organisatoren heißt. Auch Bad Waldseer und Aulendorfer haben Aktionen geplant.

Das Bündnis für Umwelt und Soziales Aulendorf und der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Bad Waldsee planen gemeinsam Aktionen in den beiden Städten und unterstützen die Ortsgruppe von Fridays For Future Bad Waldsee, die einen Fahrradstreik mit Kundgebung organisiert. Aktionsstart in Aulendorf ist um 11.40 Uhr. Treffpunkt ist am Bahnhofsvorplatz in Aulendorf. Dort wird es Redebeiträge geben. Um 12.02 Uhr geht es mit dem Zug nach Bad Waldsee. Aktionsstart in Bad Waldsee ist um 12 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Bahnhofsvorplatz, ehe eine gemeinsame Demo durch die Stadt zum Grabenmühleplatz ansteht. Hier ist eine Aktion zum Parking-Day geplant, die bei trockenem Wetter zwischen 12 und 16 Uhr stattfindet. Die Aktion von Fridays For Future Bad Waldsee beginnt um 12 Uhr. Treffpunkt ist an der Eugen-Bolz-Schule. Ein Fahrradstreik führt durch die Stadt zum Grabenmühleparkplatz. Um 13 Uhr steht eine Kundgebung auf dem Grabenmühleplatz an. Die Bad Waldseer und Aulendorfer sind laut Pressemitteilung dazu eingeladen, die Mittagspause zu nutzen und sich dem Protest anzuschließen.

Wie die Organisatoren betonen, sollten auch die Stadtverwaltungen und die Gemeinderäte in Aulendorf und Bad Waldsee ihre Handlungsmöglichkeiten nutzen. Zum Beispiel für die konsequente Stärkung von Öffentlichen Personennahverkehrs, des Rad- und Fußgängerverkehrs durch neue Mobilitätskonzepte, ressourcenschonende städtische Baumaßnahmen, Stärkung regionaler Landwirtschaft, nachhaltige Wirtschaftsförderung, Förderung regenerativer Energieerzeugung durch Photovoltaikanlagen auf allen Dächer oder strengere ökologische Kriterien bei der Flächennutzungsplanung.