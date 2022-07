Großer Feuerwehreinsatz: Flächenbrand bei Bad Waldsee

Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen wirken sich negativ aus: Ein Flächenbrand ist am Mittwochabend in Osterhofen bei Bad Waldsee ausgebrochen. Die Waldseer Feuerwehr ist aktuell mit mehreren Abteilungen im Einsatz.

Der weiße Rauch ist weithin zu sehen. (Foto: Privat)

Der weiße Rauch war bereits weithin sichtbar, als die Feuerwehr kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintraf. Eine Fläche knapp so groß wie ein Fußballfeld war von dem Brand betroffen, wie die Feuerwehrsprecher Marcel Huber und Matthias Lessig der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet.

Nach ersten Informationen hat sich das Feuer auf einem landwirtschaftlichen Feld ausgebreitet. Ein Großteil des Bodens ist verkohlt. Wie es zu dem Brand kam? Eine Strohballenpresse ist wohl in Brand geraten und das Feuer griff schnell auf das Stoppelfeld über. Wie Lessig vom Einsatzort aus erklärt, hat der Wind das Feuer in Richtung der ehemaligen Mülldeponie getrieben. „Dort geriet ebenfalls Gebüsch und Gras in Brand, konnte aber durch schnelle Löschmaßnahmen gestoppt werden“, so Lessig.

Nachlöscharbeiten laufen

Zwischenzeitlich ist es der Feuerwehr gelungen, das Feuer zu löschen. Es laufen die Nachlöscharbeiten. Bei dem Einsatz dürfte den Waldseer Feuerwehrangehörigen geholfen haben, dass sie jüngst das Szenario eines Waldbrandes geprobt haben und sich dabei mit rasch ausbreitendem Feuer vertraut gemacht haben.

Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt, Haisterkirch, Michelwinnaden und die Feuerwehr Bad Wurzach war mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Die Abteilung Reute-Gaisbeuren hatte kurzerhand die Wache in Bad Waldsee besetzt.