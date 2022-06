Großer Erfolg beim Bundeswettbewerb in Oldenburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juni fand in Oldenburg der diesjährige Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt, bei dem zahlreiche talentierte Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet sowie Musikschüler an deutschen Schulen im Ausland auf höchstem Niveau musizierten. Alle Nachwuchsmusiker mussten sich über eine erfolgreiche Teilnehme mit entsprechend guten Ergebnissen über die Regional- und Landeswettbewerbe qualifizieren. In der Kategorie Klavier und ein Blechblasinstrument nahmen Alexander Hauptmann aus Biberach (Klavier) und Theresa Maucher aus Reute-Gaisbeuren (Horn) mit den Werken „En Irlande“ (Eugene Bozza) sowie der sehr anspruchsvollen „Hornsonate op.28“ (Franz Danzi) äußerst erfolgreich teil. Sie überzeugten die hochkarätige Jury mit ihrem Vortrag und erhielten einen 1. Bundespreis mit der zweithöchsten Wertung in der gesamten Altersgruppe III. Der große Erfolg wurde neben der individuellen Probenarbeit insbesondere durch die sehr professionelle Vorbereitung an der Bruno-Frey-Musikschule in Biberach durch die Musiklehrer Anita Bender (Klavier) sowie Andreas Winter (Horn) ermöglicht. Theresa Maucher ist unter anderem beim Musikverein Reute-Gaisbeuren aktiv, dessen Nachwuchsmusiker regelmäßig erfolgreich ihr Können bei Wettbewerben unter Beweis stellen. Dabei können bereits im Grundschulalter unter dem Dach des Musikvereins Reute-Gaisbeuren verschiedenste Blasinstrumente erlernt werden und die Kinder haben die Möglichkeit, im Rahmen der sehr engagierten Jugendarbeit des Musikvereins ihre musikalischen Talente zu entfalten.