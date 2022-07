Große und kleine Waldseer Narren feiern an der Ölmühle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Juli war es nach zweijähriger Pause endlich wieder möglich: das traditionelle Kinder- und Ölmühlenfest der Narrenzunft Waldsee konnte gefeiert werden und verbreitete bei Alt und Jung viel Freude. Direkt im Anschluss an die Zunftversammlung trafen Narren jeglichen Alters an der Ölmühle ein und genossen gesellige Stunden miteinander. Während die Kinder bei tollem Programm mit Kletterbaum und -schlange, Malen, Schminken und Basteln im Schatten der Bäume eine tolle Zeit hatten, wurden die älteren Generationen vom Zunftrat bestens versorgt. Viele schöne Gespräche und fröhliche Gesichter waren rundum zu sehen. Neben musikalischen beschwingten Auftritten der Akkordeonschüler der Narrenzunft sowie der stimmungsvollen Sammlermusik, gab es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Cocktailbar. Diese wurde auch sehr gut angenommen, sodass das Fest einen beschwingten und fröhlichen Ausklang nahm. Eine gewisse Vorfreude und Hoffnung auf eine normale Fasnet war auch zu spüren.