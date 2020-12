Große Spendenbereitschaft der Waldseer

Geldspenden im Gesamtwert von 1285 Euro, 170 Gutscheine im Wert von 3590 Euro, drei Geschenkeboxen im Wert von 500 Euro sowie Spielsachen, Puzzle, Bücher, Kleidung, Cityroller, selbstgestrickte Socken, Drogerieartikel und Lebensmittel sind bei der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion von Manuela Pietsch zusammengekommen. So hat die Bad Waldseerin die Spenden verteilt

An das Sozialamt Bad Waldsee hat Pietsch Spenden im Wert von insgesamt 2960 Euro gegeben. Die Nachbarschaftshilfe Bad Waldsee erhielt für ältere, kranke und Pflegebedürftige Gutschein-Briefe im Wert von 300. An die Suppenküche gingen Gutschein-Briefe für bedürftige, ältere und kranke Menschen im Wert von 825 Euro. Zwölf sonstige bedürftige Menschen in Bad Waldsee erhielten Spenden im Wert von 395 Euro. Die Obdachlosenhilfe Württemberger Hof in Ravensburg wurde mit Gutscheinen im Wert von 100 Euro bedacht.

An die Obdachlosen- und Suchtkrankenhilfe ZfP Weissenau hat Pietsch Gutscheine im Wert von 200 sowie Drogerieartikel, Socken und Lebensmittel weitergegeben. Drei Boxen mit Gutscheinen und Spielsachen, Kleidung im Gesamtwert von 500 Euro und sechs Cityroller gingen an drei Familien mit schweren Schicksalsschlägen in Ravensburg und im Allgäu. „Diese wurden an die Familienbetreuerin der Sonja-Reischmann-Stiftung Ravensburg übergeben sowie extra ein 95 Euro Gutschein und einiges an Spielsachen, Kleidung, Bücher“, so Pietsch und weiter: „Die Aktion war dieses Jahr wieder überwältigend. So viele Menschen haben gespendet, es wurden Gutscheine gekauft in vielen Geschäften in Bad Waldsee – darunter Einzelhandel, Textil- und Schuhgeschäfte, Metzgereien, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte, Blumenladen, Spielwaren, Schreibwaren, Pizzeria-Gutschein, Parfümerie und Citybus. Das hat die Waldseer Geschäfte in dieser Krise sicher etwas mit unterstützt.“ Für die hohe Spendenbereitschaft bedankt sich Pietsch vielmals.