Große Kleiderbörse für Kleine und Größere

Die „Große Kleiderbörse für Kinder und Jugendliche“ findet vom 26. bis 28. April im Katholischen Gemeindehaus in Bad Waldsee statt. Annahme ist am Dienstag, 26. April, von 8 bis 17 Uhr. Verkauft wird am Mittwoch, 27. April, von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 28. April, von 8 bis 11 Uhr. Der Termin für die Auszahlung und Abholung ist am Donnerstag, 28. April, von 13 bis 17 Uhr. Verkauft werden saubere und bestens erhaltene, modische Kinder- und Jugendbekleidung sowie Schuhe, Babyausstattung, Babyzubehör, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Auto- und Fahrradsitze sowie Spielsachen aller Art. Umstandsbekleidung nehmen die Organisatoren nicht an. Artikellisten mit allen wichtigen Informationen liegen ab Mittwoch, 20. April, im Bürgerbüro und in der Bücherei aus. Zu finden sind sie außerdem im Internet unter „diebildschirmzeitung.de“, Link „Märkte“. Kundennummern und Auskünfte gibt es bei Margret Kohlschreiber Telefon 07524 / 64 53 und Monika Bohnert Telefon 07524 / 79 59) am Mittwoch, 20. April. Die Veranstalter wiesen darauf hin, dass das Tragen eines FFP2-Mund- und Nasenschutzes verpflichtend ist.