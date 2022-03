Grooving Hearts spielen für einen guten Zweck

Am und im Mühlbergstüble in Steinach spielen am Sonntag, 27. März, von 10.30 bis 17 Uhr die Waldseer Band Grooving Hearts und Überraschungsgäste zugunsten eines Flüchtlingsprojekts in der Ukraine. Der Eintritt kostet zehn Euro, Veranstalterangaben zufolge läuft der Kartenvorverkauf ab sofort im Mühlbergstüble.

Dem Krieg und seinen furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine nicht tatenlos zusehen, sondern mit Herz und Hand helfen – das haben sich Oli Elser, Wirt des Mühlbergstübles, und seine aus der Ukraine stammende Lebensgefährtin Valentyna Kompaniiets vorgenommen. Uli Maier, Jürgen Hertkorn, Michael Müller und Eberhard Fitz, vereint in der Waldseer Band Grooving Hearts, beteiligen sich an der Hilfe und möchten das Publikum mit einem Mix aus Country, Blues und Rock unterhalten. Mit zahlreichen Mitstreitern wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das den Besuchern unterhaltsame, gesellige Stunden für eine gute Sache verspricht. Unter anderem wird ein Bild der Waldseer Künstlerin Barbara Birk versteigert. Durch den Tag führt Joe Mägerlein. Für Essen und Trinken sorgt Elser mit seinem Team.

Sämtliche Erlöse der Veranstaltung - Eintritt, Bildversteigerung, Gage, Umsatzanteil des Mühlbergstübles, Spenden – gehen direkt an die Pfarrei der Göttlichen Barmherzigkeit in Schytomyr, einer Großstadt westlich von Kiew. Diese sei in den vergangenen Tagen von russischen Kampfjets bombardiert worden. In der Pfarrei werden Flüchtlinge versorgt und betreut.