Großflächiger Stromausfall in Bad Waldsee

In Bad Waldsee ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Nach ersten Erkenntnissen ist von dem Stromausfall ein größeres Gebiet betroffen.

In der ganzen Innenstadt fehlt es an Licht - Bäckereien und Einkaufscenter sind dunkel, in den Häusern fielen sämtliche elektrische Geräte aus. Auch einzelne Ampeln waren davon betroffen.

Wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung" mitteilt, begann die Störung um 7.22 Uhr. Davon betroffen waren vor allem Bad Waldsee und Reute-Gaisbeuren. Und das ist der aktuelle Stand um kurz vor 9 Uhr: "In Kümerazhofen und im Zentrum von Bad Waldsee sind aktuell noch einige wenige Ortsnetzstationen nicht am Netz - alle anderen und damit die angeschlossenen Haushalte und Betriebe haben wieder Strom", so Stark.

Der Grund des Stromausfalls war am Morgen noch unklar.

Indes ist auch die Feuerwehr Bad Waldsee am Mittwochmorgen gefordert. Wie Feuerwehrsprecher Matthias Lessig mitteilt, sind die Feuerwehrangehörigen zu mehreren kleineren Einsätzen gerufen worden.