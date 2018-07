Großes Schulfest auf dem Döchtbühl

Das jährliche Schulfest auf dem Döchtbühl findet am Freitag, 13. Juli, von 14 bis 17 Uhr statt, zu dem die Grund- und Werkrealschule Eltern und Schüler einlädt. Wie in jedem Jahr wird es ein buntes Programm geben. An vielen Ständen warten Angebote für große und kleine Kinder. Die Besucher können ihre Geschicklichkeit an Stationen beweisen, basteln, spielen, mit Schwämmen werfen und sich schminken lassen. Auch eine Tombola sowie ein EM-Miniturnier warten auf die Eltern und Kinder, kann man der Ankündigung entnehmen. Der Gewinn kommt dem Förderverein zugute, der damit verschiedene schulische Projekte vor Ort unterstützt.