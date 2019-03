Großer Besucherandrang bei Frühjahrsausstellung

Die Firma Neyer Landtechnik hat zur Frühjahrsausstellung nach Mennisweiler eingeladen. Eröffnet wurde der erste Powered-by-Kramp Shop in der Region, teilt das Unternehmen mit.

Auf rund 200 Quadratmetern findet sich eine vielfältige Auswahl an Artikeln und Geräten für Landwirte, Handwerker und Hobby-Gärtner. Der Powered-by-Kramp Shop richtet sich sowohl an den Profi, wie auch an den Privatmann aus der Region. Auf dem Parkplatz reihten sich Autos mit Kennzeichen von Tübingen bis Sankt Gallen, schreibt das Unternehmen in einem Pressetext. Bei Sonnenschein, traumhaften Bergblick und guter Stimmung seien so viele Besucher zur Frühjahrsausstellung nach Mennisweiler gekommen, wie noch nie.

Auf dem Gelände waren an beiden Ausstellungstagen wieder viele technische Neuheiten von New Holland, GEA, Weidemann, Kuhn und Bergmann ausgestellt. Das gesamte Team-Neyer habe Fragen der Besucher beantwortet. Auch das kulinarische Angebot lud nach Unternehmensangaben bei Sonnenschein zum Verweilen ein und für die kleinen Fans stand der Traktorparcours mit Traktorführerschein und einer Riesenhüpfburg auf dem Programm.

Auch für die Melktechnik-Fans war im GEA Fachzentrum Allgäu-Oberschwaben einiges geboten: Neben dem neuen GEA Melkroboter R9500, gab es eine Vielzahlt an weiteren Robotersystemen zu sehen. Insbesondere wurden für die automatisierte Fütterung der GEA Futteranschieberoboter FRone, das Feedstar Futterband sowie das schienengeführte Fütterungsroboter von GEA vorgestellt. Des Weiteren wurde der Einstreuroboter von JH zusammen mit dem Gülleseparator von Stallkamp vorgestellt.

Im Fokus der Frühjahrsausstellung stand laut Bericht zudem die Sähkombination „Smart4Grass“ der Firma Fritzmeier zusammen mit dem Striegel der Firma Düvelsdorf. Mit „Smart4Grass“ wird die Ausbringung der Nachsaat mit Hilfe des Pflanzensensors „Isaria“ geregelt und entsprechend der gemessenen Pflanzendichte teilflächenspezifisch dosiert, heißt es im Pressetext weiter. Durch den Sensor arbeite die Maschine nicht nur effizienter, sondern entlaste auch den Fahrer. Die permanente Verjüngung des Grasbestandes verbessere den Ertrag und erhöhe so die Grundfutterqualität. Der Sensor mit dem Striegel „Green.Rake expert“ von Düvelsdorf erfreue sich sehr regem Interesse bei den Landwirten aus der Grünlandregion Allgäu-Oberschwaben.