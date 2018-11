Großer Andrang bei Bad Waldseer Bildungsmesse

Welcher Beruf passt zu mir? Wie geht es nach der Schule weiter? Diese Fragen stellen sich viele Schüler. Auf der Bildungsmesse in Bad Waldsee sollen sie eine Antwort auf diese Fragen finden.

Die Mensa des Schulzentrums Döchtbühl ist am Freitagnachmittag sehr gut besucht. Schüler und Eltern stehen an den Ständen, sie informieren sich rund um die Themen Ausbildung und Beruf. Über 50 Firmen sind hier heute vertreten. Mit Flyern, Kullis oder Zollstöcken werben Mitarbeiter für die Ausbildungsberufe ihrer Unternehmen. „An den Ständen stehen bewusst junge Leute“, sagt Anna Pinzger, die die Messe mitorganisiert. „Die sprechen eher die Sprache unserer Schüler.“ Manche von ihnen seien früher selbst Schüler im Schulzentrum Döchtbühl gewesen, und hätten auf der Messe die ersten Kontakte geknüpft.

Angebot für Schüler ab der achten Klasse

Bereits zum achten Mal findet die Bildungsmesse in Bad Waldsee statt. Es ist ein Angebot vor allem für Schüler ab der achten Klasse. Nathanael Jung ist mit seinen Eltern heute hier. Der 13-Jährige geht gerade in die achte Klasse. Beim Stromversorger Thüga könnte er zum Beispiel Industriekaufmann lernen. Welchen Beruf er später einmal machen will weiß er aber noch nicht. „Ich möchte eher ins Büro“, sagt er. Ein kaufmännischer Beruf wäre eine Option für ihn - „oder Sportredakteur.“

Auf der Messe sind überwiegend lokale Firmen. Es gibt einen großen Stand des Wohnmobilherstellers Hymer, ein Autohaus ist in der Mensa vertreten oder das Versandhaus Walz. „Wir wollen den Jugendlichen ein breites Spektrum zeigen“, so Pinzger. Deshalb finden die Besucher auf der Messe auch Stände von sozialen Einrichtungen, wie der St. Elisabeth Stiftung, oder Informationen über handwerkliche Berufe.

Unternehmen locken Schüler mit Spielen

Lucas Hund schaut sich zusammen mit seinem Vater auf der Messe um. Am Stand der Schornsteinfegerinnung kann er am Glücksrad drehen. Viele Unternehmen locken mit Spielen oder anderen kleinen Attraktionen die jungen Leute an ihren Stand. Eine Karriere als Kaminkehrer kann sich der 15-Jährige aber nicht vorstellen: „Eher was kaufmännisches“

Organisiert wird die Messe jedes Jahr von der Bildungsstiftung Bad Waldsee und den Schulen am Döchtbühl.