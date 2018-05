Große Formen in der Kleinen Galerie

Ein ganz unüblicher Anblick an den weißen Stellwänden der Kleinen Galerie von Axel F. Otterbach: Diesmal ziehen dunkel schimmernde, glatt polierte, flache oder sich vorwölbende große Wandobjekte aus Cortenstahl den Blick auf sich. Davor sind auf Stelen kleinere Skulpturen aus demselben Material zu sehen, meist offene Formen, die mit ihrer Mehransichtigkeit spielen. Diese Arbeiten von Jörg Bach werden hier zum ersten Mal ausgestellt und sie stammen alle – bis auf drei Objekte aus den Jahren 2009 und 2015 – aus dem Jahr 2018.

Jörg Bach, 1964 in Wolgast, dem Tor zur Insel Usedom, geboren und seit den 1970er Jahren in Tuttlingen zuhause, studierte nach einem dreijährigen Praktikum bei dem Bildhauer Roland Martin an der Karlsruher Akademie der Bildenden Künste. Seit 1988 ist er als freier Künstler und bis 2001 war er zudem als Dozent an der Städtischen Jugendkunstschule Tuttlingen tätig.

Ferdinand Messner, Galerist, Kulturmanager und promovierter Pädagoge aus Trossingen, stellte in seiner Einführung die Frage nach der „klassischen Bildhauerei“ bei Jörg Bach und fand sie schlussendlich in dessen „Purismus“ begründet. Bach habe seine eigene, unverkennbare Bildsprache beibehalten, auch wenn er in den hier ausgestellten Arbeiten „Neuland“ betrete. Durch ihre Oberflächenreize und die landschaftlichen Assoziationen würden sie zur Interaktion mit dem Betrachter einladen.

Tatsächlich wirken die einzelnen Formen aus der Ferne oft wie eine geronnene Masse, wie eine nach dem Erhitzen erkaltete Form, wie sie manchmal Schlacke aus Hochöfen haben kann, die im Liegen auch einer schimmernden Pfütze ähnlich sieht, zumal der dunkle, bräunliche Farbton des rostfreien Cortenstahls ähnlich reflektiert.

Eine andere Assoziation drängt sich auf, wenn man in Oberschwaben zuhause ist: im Rokoko gehören zur Stuckinnenausstattung solche Formen, natürlich in weißgrauem Stuck, die Wolkenhaufen wiedergeben. Würde man diese aus ihrem Kontext herauslösen, sähe man hier ganz ähnliche Formen vor sich.

In jedem Fall entsteht ein großes Spektrum der Raumhaltigkeit: von nur wenige Zentimeter flachen, gratigen Formen bis zu stark sich herauswölbenden, verschliffenen Volumina, von fast fragil „grafischen“ Formen bis hin zu einer nach unten sich öffnenden Blütenform oder zu kompakten Blöcken, die in den Kleinskulpturen innere Räume erschließen.

Drei Werke der Malerei

Nur drei Werke aus der Reihe „Neuland“ sind der Malerei zuzuordnen und mit Graphit, Wachs und Staub auf Tuch aufgetragen. Im Sinne einer „arte povera“ wirkt die das Auge ganz anders beschäftigende Haptik des Materials, das rau, fragil und flüchtig erscheint, während der Cortenstahl fast etwas überzeitlich Stabiles, Unveränderliches und in der gespannten Oberfläche Perfektes vermittelt.

In der Größendimension noch einmal gesteigert ist das draußen vor dem Haupteingang des Hauses zu sehen: Da liegt eine Stahlskulptur von 86 mal 128 mal 142 Zentimetern, und man kann sich wirklich mehrfach fragen, wie dieses Maß zustande kommt und welche gedachten Horizontalen und Vertikalen für das Maßnehmen in Frage kommen. Denn diese Arbeit – flächig wie voluminös, grob wie filigran, offen wie geschlossen – hat tatsächlich mindestens fünf oder sechs Ansichten, allein wenn man sie im Stehen und Herumgehen betrachtet.