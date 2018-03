Grippewelle hat auch Bad Waldsee fest im Griff

Die Grippewelle hat seit Februar auch Oberschwaben fest im Griff. „Ein solches Aufkommen an schweren Fällen hatten wir am Waldseer Krankenhaus in den vergangenen 20 Jahren noch nie. Das war schon heavy!“, sagt Chefarzt Thomas Sapper und muss kurz Luft holen, wenn er an die letzten Wochen zurückdenkt. „Jedes zweite Zimmer war wegen der Influenza isoliert und wir hatten selbst bei jungen Patienten sehr schwere Verläufe, die unser Team forderten“, räumt der Mediziner ein. Auch in den Hausarztpraxen hatten die Ärzte seit Ende der Fasnet alle Hände voll zu tun.

Lehrerzimmer, Büros und Kindergärten verwaist, Zeitungsredaktionen ausgedünnt und Zugausfälle auf der Südbahn, weil Lokführer mit hohem Fieber das Bett hüten mussten: Das Sozial- und Integrationsministerium des Landes berichtet in einer aktuellen Pressemitteilung von mehr als 24 000 gemeldeten Influenzafällen in diesem Winter – Zahlen, wie sie bislang in Baden-Württemberg noch nie registriert wurden. Minister Manfred Lucha fordert deshalb von den gesetzlichen Krankenkassen, dass sie künftig nicht nur den weniger schützenden Dreifachimpfstoff finanzieren: „Die Kosten des Vierfachimpfstoffs müssen zur Sicherstellung eines umfassenden Gesundheitsschutzes der Bürger ab der nächsten Saison von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.“

Dies würde auch den Ärzteteams in den Kliniken helfen, die sich heuer sehr schweren Fällen gegenübersahen. „Auch bei jungen Menschen erlebten wir heftige Grippe-Komplikationen mit Lungen- und Herzmuskelentzündungen. Einige Patienten mussten sogar beatmet werden“, berichtet Sapper aus dem Waldseer Krankenhaus. „Diese Influenza haut Dich richtig von den Füßen“, weiß der Mediziner. Deshalb rät auch er zum Vierfachimpfstoff, weil dieser gegen die Viren der Yamagata-Linie schützt. Diese sind für die häufiger auftretende Influenza B verantwortlich.

„Ich werbe auch bei unseren Mitarbeitern gebetsmühlenhaft für die Grippeschutzimpfung und habe sogar noch nachgeimpft, als immer mehr schwere Fälle bei uns eingeliefert wurden“, so der Chefarzt dazu. Schließlich hätten Ärzte und Pflegepersonal eine doppelte Verantwortung zu tragen: „Wir müssen den Schwerkranken beistehen, sollten uns aber nicht selbst infizieren. Wir brauchen gerade in solchen Zeiten jede Hand in der Klinik!“

Von der heftigen Grippewelle betroffen waren laut Sapper neben jungen, aktiven Menschen, die sich am Arbeitsplatz oder in der Freizeit ansteckten, auch ältere, geschwächte Patienten. Und für diese Personengruppen kann eine Influenza im schlimmsten Fall tödlich enden. Doch Sapper hat gute Nachrichten: „So seit zwei Tagen etwa nehmen die schweren Fälle ab und wir alle hoffen auf ein baldiges Frühjahr mit warmen Temperaturen, damit wir uns von diesem Grippestress erholen können.“

Auch nach Einschätzung von Hausärztin Tanja Stroh, die gemeinsam mit Anke Grabrecht eine Praxis führt in der Kurstadt, zeichnet sich eine Entspannung an der Grippe-Front ab: „Seit Mittwoch verspüren wir einen vorsichtigen Rückgang an Grippefällen. Aber es war wirklich sehr schlimm in diesem Winter: An Spitzentagen behandelten wir zwischen 250 und 300 Patienten mit diesen Symptomen“, berichtet die Medizinerin. Manche Patienten seien zwei bis drei Mal zurückgekommen in die Praxis, weil sie „einfach nicht mehr auf die Beine kamen“. Auch Stroh rät ausgehend von den Erfahrungen dieser Saison dringend zur Grippeschutzimpfung mit dem Vierfachimpfschutz, den sie anbietet.

In Aulendorf war die Situation identisch mit der in der Nachbarstadt. Allerdings vermeldete auch die Hausarztpraxis von Thomas Kaufenstein auf SZ-Anfrage am Donnerstag, dass das „Schlimmste“ inzwischen überstanden und die Zahl der Neuerkrankungen seit Mitte der Woche rückläufig sei.