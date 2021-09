Grillfest der Narrengilde Schussentäler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sonne schien und der Grill war heiß: Ideale Voraussetzungen für ein schönes Grillfest. Die Narrengilde Schussentäler e.V. Reute hatte zum ersten gemeinsamen Grillfest geladen. Hermann Sommer begrüsste in seiner ersten Ansprache als neugewählter Gildemeister vor dem Vereinsheim auf dem Dorfplatz in Reute zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder, bedankte sich herzlich beim Orgateam für die Vorbereitungen und ganz besonders beim Jungnarrenrat für den Aufbau verschiedenster Outdoorspiele für Jung und Alt. Bei leckeren Würstchen, Steaks und Salaten hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und sich dabei auszutauschen. Es wurde gelacht und sich gegenseitig auf den neusten Stand gebracht. Eine kleine Abordnung der Schnurrermusik sorgte zwischendurch immer wieder für Schunkelrunden und so konnte bei bester Laune bis in die Abendstunden gefeiert werden.