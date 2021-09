Gratis-Obst mit gelbem Band

Jetzt im Herbst fällt es bei einem Spaziergang immer wieder auf: Fallobst, das in der Wiese liegt und offenbar nicht geerntet wird. Mit dem Ziel, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und für das Thema zu sensibilisieren, beteiligt sich die Stadt Bad Waldsee am Ernteprojekt „Gelbes Band“.

Alle städtischen Obstbäume, die ein gelbes Band tragen, sind zum kostenlosen Abernten freigegeben. Damit möchte die Stadt ein nachhaltiges Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen und allen Bürgern, die gerne selbst Obst pflücken, dieses kostenlos ermöglichen. „Wir markieren hauptsächlich Bäume auf den Obstwiesen in unmittelbarer Stadtnähe, zum Beispiel an der Stadtgärtnerei, in der Krumhalde oder beim Gymnasium. Aber natürlich auch ertragreiche Einzelbäume im Stadtgebiet und den Teilgemeinden“, erklärt Armin Brutschin von der Abteilung Grünflächen der Stadt Bad Waldsee.

An der Aktion können gerne auch alle Baumbesitzer, die Obst zum Abernten übrig haben, teilnehmen und ihre eigenen Bäume entsprechend markieren. Gelbe Bänder gibt es beispielsweise am Infostand der Stadtverwaltung beim Nachhaltigkeitstag am Samstag, 2. Oktober. Wer möchte, kann aber auch andere gelbe Bänder zum Markieren verwenden.