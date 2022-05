Gratis Comic Tag in der Stadtbücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 14. Mai fand in der Stadtbücherei Bad Waldsee zum ersten Mal der Gratis Comic Tag statt. Bei der bundesweiten Aktion werden durch Buchhandlungen, Comicläden und Büchereien insgesamt 700 Comichefte kostenlos an interessierte Leser verteilt. Insgesamt standen 35 Comicreihen zur Auswahl. Die Resonanz in Bad Waldsee war durch die Bank positiv. So waren bereits innerhalb der ersten halben Stunde einige Comicreihen vergriffen. Besonders beliebt waren Klassiker wie Dr. Strange von Marvel oder „Das Lustige Taschenbuch“ von Disney. Aber auch die Werke von kleineren Verlagen wie Reprodukt oder Rotopol erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Stadtbücherei Bad Waldsee wird auch in den kommenden Jahren am Gratis Comic Tag teilnehmen. Es gibt einen kleinen Restbestand, der im Erdgeschoss mitgenommen werden kann.