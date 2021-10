Mit Graffiti verunstaltet worden sind am Wochenende die Außenwände der Turn- und Schwimmhalle im Dochtbühlweg. Der Schmierfink verursachte laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bereits zu Beginn letzter Woche war der unbekannte Täter am Werk und hatte die Fassade des Gymnasiums und der Werkrealschule beschädigt.

Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07524 / 404 30 zu melden.