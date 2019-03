Rund 4000 Euro Schaden hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 20. und 22. März in der Schillerstraße in Bad Waldsee angerichtet. Das teilte die Polizei mit. Zwei Betonmauern und eine Stahlwand einer Firma wurden laut Bericht mit diversen Schriftzügen in schwarzer und roter Farbe besprüht (darunter „Acab“, „Fck Nzizs“, „Fck cps“, und „Loop“). Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430.