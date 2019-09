Gradierwerk als regionales „Alleinstellungsmerkmal“

Mit einem Protestmarsch und einer Kundgebung am ZF-Forum haben mehr als 5000 ZF-Beschäftigte in Friedrichshafen ein Signal an ihr Unternehmen gesendet. Sie verlangen Standort- und Beschäftigungssicherung in schwierigen Zeiten.

Die Betriebsräte N und Z hatten zu der außerplanmäßigen Betriebsversammlung aufgerufen.

Der Mensch muss an erster Stelle stehen.

ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich

In einer Ansprache an die Mitarbeiter forderte Betriebsratschef Achim Dietrich ein Bekenntnis des ...