Grünen-Ortsverband ist gegen Rasthof

In einer Stellungnahme hat sich der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegen den geplanten Rasthof im Wasserstall ausgesprochen. Obgleich die Mehrheit des Gemeinderats dem Konzept zustimmte, weisen die Grünen auf die Folgen hin: „ein tolles Grundstück futsch, dafür Müll, schlecht bezahlte Arbeitsplätze, minderwertiges Essen. Ein Hotel, das die bisher schon nicht ausgelasteten Hotels noch mehr bedroht. Eine Tankstelle, obwohl es im Nahbereich der B 30 in Bad Waldsee schon sechs gibt. Ebenso genügend Autowaschplätze.“ Das Projekt sei weder sozial, noch ökologisch, noch wirtschaftlich sinnvoll, „weil eine gute, sozial und ökologisch nachhaltige Gewerbeansiedlung verhindert wird, die bei weitem wertschöpfender wäre, weil davon die ganze Stadt profitieren würde, nicht nur ein Investor, der etwas Gewerbesteuer liegen lässt“, heißt es in dem Schreiben.

Das die Gemeinderäte auf die Wünsche der Jugend eingehen möchte, erachten die Grünen als begrüßenswert. Gleichwohl sei es „unglaublich, wie hier die Jugend instrumentalisiert wird, um der Bevölkerung einen solchen Unsinn schmackhaft machen zu wollen. Bad Waldsee will Gesundheitsstadt sein? Bad Waldsee will Fair-Trade-Town sein? So nicht!“, schreiben die Grünen.