Grüne Kreuze als stille Mahnung

In ganz Oberschwaben seien mittlerweile grüne Kreuze an den Feldrändern zu sehen, schreibt der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben in einer Mitteilung. Aufgestellt würden diese von Landwirten, um Verbraucher und Politik auf die zunehmend schwierige Situation in der Landwirtschaft hinzuweisen. Auch der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben unterstütze die Idee der grünen Kreuze, heißt es.

Freihandelsabkommen, das Volksbegehren „Rettet die Biene“ und das Agrarpaket der Bundesregierung bereiteten den Landwirten in der Region zunehmend Sorgen bereiten. Nun würden die Landwirte in den „stillen Protest“ treten. Ausgelöst wurde die Aktion demnach durch einige engagierte Landwirte, Anlass ist das Agrarpaket der Bundesregierung, heißt es. Auch Landwirte aus der Region fühlten sich von der Regierung übergangen, sie fürchteten, dass eine Landwirtschaft wie sie bisher praktiziert wird unmöglich sein wird und das Höfesterben vor allem kleiner Familienbetriebe massiv beschleunigen wird.

Auch der Bauernverband Allgäu- Oberschwaben stehe dem Agrarpaket eigenen Angaben nach kritisch gegenüber und verstehe den Unmut der Landwirte. Wichtig sei, die Verbraucher auf die Lage aufmerksam zu machen, denn schließlich produzieren die Landwirte Lebensmittel bereits jetzt schon unter strengen Regelungen. Gemeinsam schaffe man mehr, und deshalb möchte der Bauernverband auch weiter dazu motivieren, grüne Kreuze aufzustellen, damit sich etwas rührt in der Politik und Gesellschaft.