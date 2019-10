Grüne informieren über Volksbegehren „Rettet die Bienen“

Der Grünen-Kreisverband Wangen lädt im Rahmen seiner öffentlichen Mitgliederversammlung zur Veranstaltung „Rettet die Bienen. Welche Maßnahmen sind sinnvoll und wie lassen sich diese umsetzen?“ in Leutkirch ein. Getreu dem Motto „Zuerst informieren, dann mitreden!“ wird laut Mitteilung die Biologin und Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie, Alexandra-Maria Klein, von der Universität Freiburg einen Vortrag über den massiven Artenrückgang halten, Dabei werden sie auch den Fragen nachgehen, warum dieser in der Agrarlandschaft am stärksten ist und welche Maßnahmen wieder zu einer größeren Artenvielfalt führen können. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 10. Oktober, in der Malztenne der Brauerei Härle statt, Beginn ist um 20 Uhr.