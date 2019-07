Gottesdienst und Morgengruß in Haisterkirch

Der Männerchor Haisterkirch umrahmt am Sonntag, 7. Juli, den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist mit religiösem und weltlichem Gesang. Beginn ist um 9 Uhr, so die Ankündigung. Chorleiterin Katrin Reichle und Pfarrer Stefan Werner, der auch Chormitglied ist, haben dazu die passenden Lieder für den Chor und für die Kirchenbesucher ausgewählt. Zelebriert wird der Gottesdienst von Pfarrer Werner. Im Anschluss an den Gottesdienst gegen 10.30 Uhr lädt der Männerchor zum musikalischen Morgengruß in den Pfarrsaal des Klostergebäudes ein. In drei Blöcken werden a-capella vorgetragene Lieder über die Themen Frauen und Liebe, Alter und Wandern sowie Wein und Einkehr zu hören sein. Der Eintritt ist frei.