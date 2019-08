„Gott ist tot“:Unbekannter beschmiert Kirche

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag auf Sonntag die Bad Waldseer Kirche „St. Peter“ an der Westseite im Bereich des Sockels beschmiert. In schwarzer Farbe war laut Polizeibericht folgender Schriftzug zu erkennen: „Gott ist tot“. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524 / 40430, in Verbindung zu setzen.