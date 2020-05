Golfplatz soll zum Lebensraum bedrohter Arten werden

Trotz Kurzarbeit aufgrund der Corona-Krise kümmern sich die Verantwortlichen vom Fürstlichen Golf-Resort Bad Waldsee mit speziellen Maßnahmen um die botanische und faunistische Artenvielfalt auf dem rund 220 Hektar großen Gelände mit der 45-Loch Golfanlage. Zusammen mit mehr als 50 anderen Golfclubs in Baden-Württemberg beteiligt sich das Fürstliche Golf-Resort an einem zweijährigen Projekt des Golfverbandes, das unter der Schirmherrschaft des baden-württembergischen Umweltministeriums steht und „Lebensraum Golfplatz – wir fördern die Artenvielfalt“ heißt. Mit der Aufstellung entsprechender Schilder wurde der Startschuss für die Teilnehme gegeben, teilt der Betreiber der Golfanlage in Bad Waldsee mit.

Dabei habe man sich verpflichtet, lediglich etwa die Hälfte des gesamten Geländes auf einem Golfplatz für intensiv genutzte und gepflegte Spielbahnen bereitzuhalten. Die andere Hälfte bestehe, zumindest in Bad Waldsee, aus nur zweimal jährlich genutzten und nicht gedüngten sogenannten Roughflächen, die während der Vegetationszeit einen Blütenflor tragen. Hinzu kommen Rohbodenanschnitte und eine wieder freigelegte, mehr als 100 Meter lange Lesesteinmauer, die Kriechtieren Schutz und Lebensraum bietet.

Nach Untersuchungen des Landwirtschaftlichen Zentrums Aulendorf im vergangenen Jahr weisen diese Flächen auf dem Bad Waldseer Golfplatz eine große Anzahl von Rote-Liste-Arten auf. Das sind im Bundesgebiet bedrohte und gefährdete Pflanzenarten.

Bienenragwurz, Echte Schlüsselblumen, verschiedene Orchideen oder Knäuel-Glockenblumen seien, neben vielen weiteren Raritäten, zu bewundern. Auch Eidechsen und Kreuzottern fänden ideale Lebensräume.

Damit habe der Golfplatz, der von einem Team unter Head-Greenkeeper Michael Schinnenburg mit viel Aufwand und Mühen gepflegt wird, eine besondere Bedeutung erlangt. Allein an Kräuter- oder Grasarten seien weit mehr als 100 Arten auf den wiesenähnlichen Flächen vorhanden.

Das Projekt wird von einem Team um Professor Martin Elsäßer, als dem im Club und im Baden Württembergischen Golfverband (BWGV) Verantwortlichen, betreut.

Laut dem Waldseer Golfclubbetreiber geben die jüngst aufgestellten Projektschilder den Startschuss für das Vorhaben, bei dem zusätzlich weitere Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen werden.