Ein Hubschrauber hat der Götzger-Villa am Kleinen See in Lindau einen Swimmingpool gebracht. Aber warum?

Es hätte alles sehr einfach sein können: Ein Bagger hebt die Grube für den Pool aus, verlädt den Aushub über den Zaun auf einen Lastwagen. Ein Autokran hätte den dort auf einem Sattelzug angelieferten Pool über den Zaun in die Grube gehoben. Solange hätte man den Rad-/Fußweg sperren müssen. Doch da wurden sich Bauherr und Stadtverwaltung nicht einig.