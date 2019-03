Goldenes Akkordeon des Sammlerkönigs gestohlen

Für Sammlerkönig Berthold Schmidinger hat die diesjährige Fasnet ein „Gschmäckle“ hinterlassen. Am Gumpigen Donnerstag wurde ihm sein goldenes Akkordeon gestohlen. Nun hofft er darauf, dass der Dieb ihm das Instrument zurückbringt.

„Ich bin so was von enttäuscht und finde das richtig bescheuert“, erklärt Schmidinger im SZ-Gespräch. Gemeinsam mit dem Sammlervölkle musizierte er am Gumpigen um die Mittagszeit im seinem „Grünen Baum“. Der Chef wurde geschäftlich weggerufen und stellte das Akkordeon kurz ab, weil er davon ausging, schnell zurück zu sein. Doch der Baum-Wirt wurde länger aufgehalten. „Im Normalfall räumen die anderen Musiker die Instrumente mit auf – aber meines war einfach weg“, erinnert sich Schmidinger an die ungewohnte Situation. Zwischen 12.30 und 14 Uhr wurde die Ziehorgel also gestohlen.

Nun hofft Schmidinger darauf, dass es Zeugen gibt oder der dreiste Dieb ihm das Instrument einfach wieder zurückbringt. Schließlich hat das Akkordeon einen ideellen Wert für den Sammlerkönig. Neu kostet das Model „Lucia IV“ rund 2000 Euro, gebraucht ist die Quetsche für rund 800 Euro erhältlich. Dass der Dieb das Stück verkauft bekommt, bezweifelt Schmidinger allerdings. Sein Akkordeon ist besonders auffällig: Vize-Sammlerkönig Andreas Hepp spritze das Instrument kurz vor der Fasnet noch mit goldener Farbe ein.

Am Samstag, 23. Februar, war Schmidinger erstmals mit der frischen, goldenen Ziehorgel unterwegs. Das Glück währte nicht lange. „Ich will bloß mein Instrument wieder“, so Schmidinger, der darauf hofft, dass sich Zeugen bei ihm melden.