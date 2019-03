Goißbock-beura trotz dem schlechten Wetter

Keiner der Akteure hat sich von dem seit Freitag schlechten Wetter abhalten lassen, am Nachmittag des ruaßigen am Ulkumzug in Gaisbeuren teilzunehmen. Das Wetter hielt zumindest so lange stand, bis alle entweder trocken in der Schmidte einen Platz fanden oder im Dorfgemeinschaftshaus.

Angeführt wurde der Umzug in altbewährter Tradition von den Bäckerdamen und ihren Gehilfen. Gefolgt vom Musikverein Reute-Gaisbeuren wurden die Zuschauer animiert zum Schunkeln und Mitsingen bekannter Fasnetsweisen. Der Kindergarten war ebenso wieder ein fester Bestandteil des Umzuges wie bereits am Morgen beim Narrenbaumstellen. So werden bereits die Kleinsten in die Gemeindetradition eingebunden.

Was wäre der Umzug ohne die Schnurrermusik aus Reute, die eine freundschaftliche Verbindung zu den Närrischen pflegen, wie der gesamte Verein der Narrengilde Schussentäler. Die Zigeunergruppe aus Reute zieht jedes Jahr mit durch die Straßen und erfreut die Kinder mit den Gutsle und die großen mit dem ein oder anderen Schnäpsle. Die Durlesbachschalmeien sorgten dafür, dass auch der hintere Teil des Umzuges musikalisch begleitet wurde.

Die Närrischen Gaisbeurer hatten dieses Jahr das Motto „Mittelalter“ und trugen dies gekonnt in ihrem Auftritt vor. Angeführt vom König Achim mit seiner Gemahlin Geli und dem Gefolge haben sie das Thema mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. So gab es Ritter, Meister und Gesellen, Mägde und Lakaien, Gaukler, Zauberer und Ordensleute waren zu sehen. Nicht zu vergessen die gute Küche – sie griffen aktuell das Thema des Schlachtfestes aus Reute auf, die von der Peta aufgefordert wurden ein Veggie-Fest zu organisieren. So hatten sie das Veggie Schwein am Grill – bestehend aus Zuckerrübe gespickt mit Karotten und Salatblättern.

Den Schluss setzte der Fanfarenzug Reute. Nach diesem zogen alle ins Warme, um sich an Kaffee, Kuchen, Leberkäs und frischen Getränken zu laben. Die Feierlichkeiten zogen sich bis in den späten Abend.