Glanzvolles Kirchenkonzert

Barocke Werke stehen im Mittelpunkt eines Konzertes am Sonntag, 3. Juni, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche St. Peter. Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser an den Trompeten und der Organist Gregor Simon versprechen den Besuchern ein abwechslungsreiches und einnehmendes Konzertprogramm.

Seit über 20 Jahren bringen die professionellen Musiker Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser barocke Trompetenkonzerte zur Aufführung und stellen sich dabei immer neuen Herausforderungen. Bei ihrem Konzert in der Stiftskirche St. Peter werden sie durch den studierten Kirchenmusiker Gregor Simon ergänzt. Neben Werken für zwei (Piccolo-)Trompeten und Orgel werden auch originale Orgelliteratur sowie Orgelimprovisationen zu hören sein.

Die Barockzeit ist berühmt für ihren Prunk, die Pracht, die überbordende Lebensfreude. Dies kommt auch in der barocken Musik zum Ausdruck – umso mehr, wenn sie von strahlenden Piccolo-Trompeten und der Königin der Instrumente, der Orgel, gespielt wird. Barockmusik fordert höchste Virtuosität und größte Ansprüche an das musikalische Können. Die drei Musiker versprechen ein außergewöhnliches Konzert, welches die verschiedensten Stimmungen der Barockzeit zur Geltung bringt.

Das Konzert ist Teil einer barocken Konzertreihe, die ursprünglich vom ehemaligen Diözesanmusikdirektor Josef Fleschhut begründet wurde, der im Dezember 2016 verstarb. Weitere Konzerte der Reihe finden am 4. August in Burgau, 5. August in Krauchenwies, 8. August auf der Insel Reichenau, 11. August in Bad Wurzach, 12. August in Irsee und am 15. August in Ottobeuren statt.

Hermann Ulmschneider hat Trompete am Konservatorium in Feldkirch studiert und sich in den letzten Jahren neben seiner Arbeit als Instrumentallehrer einen Namen als Trompetenvirtuose und Solist gemacht. Im süddeutschen Raum und im benachbarten Ausland ist er besonders für seine herausragenden Leistungen auf der Piccolo-Trompete bekannt. Als Mitglied der Akademischen Schlossbläser aus Bad Wurzach ist er auch regelmäßig kammermusikalisch zu hören.

Sein Partner Tobias Zinser studierte am Konservatorium in München und ist seither als Trompetenlehrer, stellvertretender Musikschulleiter, Instrumentalist und Dirigent tätig. Sein musikalisches Wirken reicht von Barock bis Polka – unter anderem ist er Solotrompeter bei Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten.

Gregor Simon studierte Kirchenmusik in Saarbrücken und München sowie Musiktheorie und Gehörbildung in Detmold. Er war zunächst Dekanatskantor und Kirchenmusiker in Stuttgart, später in Laupheim und Ochsenhausen. Seit 2013 ist Gregor Simon freiberuflicher Organist, Chorleiter und Komponist.