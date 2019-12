Glanzvolles Jahreskonzert unter dem Motto „Gold und Silber“

Anlässlich des Jahreskonzerts wurden verdiente Aktive des Musikvereins „Concordia“ Michelwinnaden geehrt. Der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Ravensburg Peter Zauner nahm die Auszeichnungen vor. Für aktives Musizieren gab es vom Blasmusiklandesverband die Ehrenzeichen und Urkunden. Die Ehrennadel in Bronze (zehnJahre) erhielten Sarah Gerth, Fabian Heinzler, Lorena Heinzler, Selina Meschenmoser, Lukas Preiß, Maximilian Preiß, Moritz Schwägler, Milena Sigg, Teresa Spieler und Lara Stärk. Die Ehrennadel in Silber (für 20 Jahre) wurde überreicht an: Corinna Romer und Michaela Scheerer. Mit der Ehrennadel in Gold plus Urkunde (30 Jahre) wurden Joachim Kopf und Elisabeth Ruß ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung gab es für Johann Preiß, der die Ehrennadel in Gold mit Diamant plus Urkunde für 40-jährige aktive Tätigkeit überreicht bekam. Zudem wurde ihm vom Musikverein Concordia Michelwinnaden die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die Fördermedaille in Bronze mit Urkunde durfte Vorstandsvorsitzender Johannes Hepp für zehnjähriges, ehrenamtliches Engagement in der Vorstandschaft entgegennehmen. Eine Fördermedaille in Bronze wurde Joachim Gresser überreicht. Seit zehn Jahren vertritt er die passiven Mitglieder im Vorstandsteam. (rud)