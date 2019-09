Glückwünsche für den Herrn des Zwergenimperiums

Vor wenigen Tagen hat Karl Dachs bei strahlendem Sonnenschein im Familienkreis seinen 80. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Roland Weinschenk und Isabel Jäger, stellvertretende Fachbereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftliches Engagement, gratulierten dem Jubilar im Namen der Stadt und überreichten einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten.

Karl Dachs habe sich sehr über die Glückwünsche gefreut. Besonders das kleine Vogelhäuschen habe es ihm angetan, das in seinem außergewöhnlichen Garten sicherlich ein tolles Plätzchen finden werde, teilt die Stadt weiter mit. Jahrzehntelang sei Dachs als Hausmeister im Spital zum Heiligen Geist tätig gewesen und habe allen Bewohnern und Mitarbeitern stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Er könne auf stolze 45 Jahre aktive Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zurückblicken, in denen er rund um die Uhr für die Bürger der Stadt zur Stelle gewesen sei. Noch heute pflegen die Eheleute Dachs einen engen Kontakt zur Feuerwehr Bad Waldsee. }Am liebsten widme sich Karl Dachs seiner großen Leidenschaft: Seit 2006 habe sich mittlerweile eine ganze Zwergenfamilie in seinem Garten angesammelt. Karl Dachs’ „Zwergenimperium“ mit rund 250 Zwergen locke nicht selten Touristen an und lade zum kurzen Verweilen und Staunen ein. Bei schönem Wetter sitzt der Jubilar gerne auf seinem „Bänkle“ in Gesellschaft seiner Frau und seiner Nachbarn.