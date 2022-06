Gibt es beim Waldseer Altstadtfest noch ein Feuerwerk?

Immer mehr Städte verzichten bei ihren traditionellen Stadtfesten aus Umweltschutzgründen auf ein Feuerwerk. Wie wird das in Bad Waldsee beim diesjährigen Altstadt- und Seenachtfest gehandhabt?

Und welchen Stellenwert hat das Stadtfest in Anbetracht des dreitägigen Bürgerfests anlässlich der Ernennung zur Großen Kreisstadt überhaupt? Die „Schwäbische Zeitung“ ist diesen Fragen nachgegangen.

Beliebte Attraktionen bei Stadtfesten

Feuerwerke waren und sind beliebte Attraktionen bei Stadtfesten. Die Zuschauer staunen laut hörbar mit „Ahh“- und „Ohh“-Rufen über die bunten Himmelserleuchtungen und farbprächtigen Figuren.

Doch der Feinstaub, der durch das Abbrennen der Feuerwerkskörper freigesetzt wird, ist in den vergangenen Jahr mehr und mehr in den Fokus gerückt. Zurecht, wie Umweltschützer an dieser Stelle betonen. Außerdem verschreckt die Böllerei Tiere und in Zeiten des Ukraine-Kriegs können laute Böllerschläge für geflüchtete Ukrainer eine Belastung darstellen.

Aus den genannten Gründen stampft die Große Kreisstadt Weingarten ihr Feuerwerk beim Welfenfest in diesem Jahr beispielsweise ein. Stattdessen wird es eine Lasershow zu sehen geben.

Die Türmestadt Ravensburg hält beim Rutenfest hingegen an ihrem Feuerwerk fest. Und Bad Waldsee? Wie eine SZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung ergeben hat, wird das Feuerwerk beim Altstadt- und Seenachtfest in diesem Jahr wieder über der Kurstadt erstrahlen.

Die Lasershow als Alternative

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel mitteilt, beschäftigt sich die Stadt aber seit einigen Jahren mit umweltfreundlichen Alternativen. Ob eine Lasershow wie in Weingarten eine Option wäre?

„ Für eine wirkungsvolle Lasershow über dem Stadtsee müsste dieser erst großflächig eingenebelt werden“, so Göppel. Und das ist nicht der einzige Grund, der gegen diese Einlage spricht.

Auch der Kostenfaktor spielt in die Überlegungen mit rein. „Die Kosten für die erforderliche Ausstattung mehrerer Lasersysteme und der Beschallung würden nach aktueller Einschätzung eines Anbieters mindestens das vier- bis fünffache betragen, um dem Effekt eines klassischen Feuerwerks nahezukommen“, zeigt Göppel die deutlich erhöhten Ausgaben aus und ergänzt: „Aufgrund des wirtschaftlichen Ungleichgewichts haben wir uns für 2022 nochmals für ein klassisches pyrotechnisches Feuerwerk entschieden.“

Die Rathaussprecherin versichert gleichwohl, dass die Stadt für die Zukunft weiter nach adäquaten und umweltfreundlichen Alternativen Ausschau halten wird.

Umweltschützer schütteln den Kopf

Feuerwerk-Fans kommen in Bad Waldsee also nochmals auf ihre Kosten. Die besondere Stimmung des mit Musik untermalten Spektakels hat sich weit über Waldsees Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Umweltschützer werden die Nachricht dagegen mit Frust vernehmen.

Indes gibt es noch eine zweite Frage, die einige Waldseer dieser Tage umtreibt. Es ist die Frage nach dem Stellenwert des diesjährigen Altstadt- und Seenachtfestes.

Bekanntlich organisiert die Stadt Anfang Juli ein dreitägiges Bürgerfest anlässlich der Ernennung zur Großen Kreisstadt. Ist das traditionelle Stadtfest, das an zwei Tagen Ende Juli zelebriert wird, da nur ein Abklatsch? Klare Antwort aus dem Rathaus: nein.

Ein lange Tradition

„Das Altstadt- und Seenachtfest hat eine feste Tradition im Festkalender der Stadt Bad Waldsee. Es ist das jährliche Sommerhighlight für Vereine, Bürger und Gäste.

Für die Vereine und die Gastronomie bildet es eine wichtige Einnahmequelle und die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt Göppel. Gleichzeitig trage das Fest bei Besuchern aus der Nachbarschaft zu einem positiven Image der Stadt bei, „das langfristig allen Akteuren der Stadt zugute kommt“, so die Rathaussprecherin.

26 Tage zwischen den Festen

Göppel räumt allerdings ein, dass die zeitliche Nähe zwischen Bürgerfest und Altstadtfest – dazwischen liegen gerade einmal 26 Tage – eine organisatorische Herausforderung für das Organisationsteam darstellt.

Nach zwei Jahren coronabedingter Festpause sei die Vorfreude aber bei allen Beteiligten riesengroß.