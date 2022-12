Gewinner des Spezialitätenwochen-Gewinnspiels stehen fest

Bei den Spezialitätenwochen der Bad Waldseer Wirte hat es wieder Preise zu gewinnen gegeben. Die Junior-Wirte Hugo Schmidt vom Kreuz in Mattenhaus sowie Ludwig Gruß vom Kreuz in Bad Waldsee haben laut Pressemitteilung der Waldseer Wirte erneut die Gewinner der Verlosung der Spezialitätenwochen gezogen, die heuer zum 39. Mal stattfanden. Das sind die Gewinner:

Drei Gutscheine für je 100 Euro für das Weinhaus Bad Waldsee erhalten: Nicole Aschenbrenner, Claudia Senger und Nadini Dislide. Essensgutscheine für je 30 Euro haben gewonnen: Paula Lutz, Beate Köhler, Dr. Lazarow M., Simone Baumhauer, Authea Geisler, Dagmar Soherr, Jürgen Bredemeier, Tanja Schmid, Nadine Schiller und Tembani Sickinger.

Jeweils zwei Eintrittskarten für einen dreistündigen Aufenthalt in der Waldsee Therme haben gewonnen: Christine Glauer-Petry und Anne Schröder. Über zehn Kisten Krumbacher Mineralwasser darf sich freuen: Billie Weber.

Die Preise in den nächsten Wochen per Post zugestellt werden, teilt das Gasthaus Kreuz in Mattenhaus mit.