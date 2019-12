Gewinner der Spezialitätenwochen gezogen

Braunviehkönigin Regina Dilger hat die Gewinner des Gewinnspiels der 37. Spezialitätenwochen vor wenigen Tagen in der Versteigerungshalle gezogen. Rund 4500 Gewinnspielkarten stapelten sich im Lostopf. Rudi Spieß und Horst Schmidt zeigten sich sehr zufrieden mit der Resonanz. Und auch die Spezialiätenwochen an sich seien wieder seht gut angenommen worden. „Es war viel los und das Interesse daran ist ungebrochen“, erklärte Schmidt. Das sind die Gewinner des Gewinnspiels:

Gutscheine über 100 Euro in „Das Weinhaus“ gehen an Johannes Heinrich, Markus Deient und Tanja Lamers. Einen Esssensgutschein in Höhe von 30 Euro haben Uschi Schröder, Dominik Schmidberger, Josef Fürst, Claudia Riek, Joachim Bendel, Silvia Reklau, Hanne Müller, Dieter Straßner und Klaus Müller gewonnen. Jeweils zwei Eintrittskarten für die Waldsee Therme für drei Stunden gehen an Christine Klocker, Birgit Falter und Helmut Wirth. Einen Bildband der Biberacher Verlagsdruckerei erhalten Tim Engler, Tina Fleschhut und Andreas Baumgart. Über zehn Kisten Krumbacher Mineralwasser darf sich Steffen Schaz freuen. Die Gewinner werden von den Veranstaltern über ihren Gewinn informiert.