Gewerkschaften fordern Erhalt des Waldseer Krankenhauses

Mit einem offenen Brief haben sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Südwürttemberg, die katholische Betriebsseelsorge Ravensburg und Verdi Ulm-Oberschwaben an Gesundheitsminister Manfred Lucha gewandt. Der Anlass: Die Vision des geschlossenen Waldseer Krankenhauses.

630 000 Menschen leben in der Region

Luchas Ankündigung, die Krankenhäuser in Bad Waldsee und Tettnang zu schließen, hat in der gesamten Region Empörung und Unverständnis ausgelöst, heißt es zu Beginn des offenen Briefes. Danach wird ausgeführt, dass in der Region Bodensee-Oberschwaben mehr als 630 000 Menschen leben, die eine flächendeckende medizinische Versorgung benötigen. „Die Schließung von Krankenhausstandorten in der Region darf nicht die Antwort auf die drängenden Probleme im Gesundheitswesen sein.

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass durch eine Zentralisierung im ländlichen Raum der Personalmangel beseitigt werden könne. Die Schließung des Krankenhauses 14 Nothelfer in Weingarten hat das schon bewiesen.“

Wichtige Fragen

In dem Brief werden Fragen an den Gesundheitsminister gestellt. Unter anderem geht es um den Koalitionsvertrag der Regierungsparteien in Baden-Württemberg, in dem eine „konsequente und langfristig angelegte Krankenhausstrukturpolitik, die sich an regionalen und überregionalen Versorgungsbedarfen orientiert“ versprochen werde.

„Woher wird der Bedarf zur medizinischen Versorgung in unserer Region abgeleitet, der Schließungen notwendig macht?“, lautet die unmissverständliche Frage.

Wie medizinische Versorgung sicherstellen

Zudem wäre laut den Gewerkschaften für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung die Aufhebung der Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung entscheidend. „Wie weit ist das Gesundheitsministerium mit den diesbezüglichen Reformanstrengungen? Und wie soll ohne eine solche Reform die flächendeckende medizinische Versorgung sichergestellt werden?“, lauten die nächsten Fragen. Es schließt sich die Frage an, wie die Grundversorgung der Menschen in den betroffenen Gebieten garantiert werden kann. Darüber hinaus interessieren Details rund um ein mögliches Primärversorgungszentrum.

Zum Abschluss des Briefes machen die Institutionen deutlich, dass sie für den Erhalt „aller bedarfsgerechten Betten sowie der Krankenhäuser in Bad Waldsee und Tettnang“ eintreten sowie die Aufwertung des Pflegeberufs und eine Verbesserung des Personalschlüssels fordern. Investitionskosten müssten vom Land übernommen werden und Bevölkerung, Beschäftigte und Gewerkschaften in die Entscheidungen einbezogen werden.