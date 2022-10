Gesundheit geht nur miteinander: „One Health“ ist Thema in Bad Waldsee

Unter dem Titel „Gesundheit geht nur miteinander“ findet am Montag, 24. Oktober, findet im Rahmen der „One Health Inititative Bad Waldsee“ ein Impulsvortrag in der Schwäbischen Bauernschule mit anschließender Podiumsdiskussion statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Die Schirmherrschaft und Moderation übernimmt der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, der Stadt und dem Unternehmen Saluvet initiiert wird, findet von 19 bis 21 Uhr statt.

Zu Beginn gibt es nach Angaben der Veranstalter einen Impulsvortrag von Stefan Seiberling vom „One Health-Bündnis“ Greifswald (Universität Greifswald). Er wird die Zuhörer in seinem Impulsvortrag teilhaben lassen an den ersten Erfahrungen und den Ideen, wie das „One Health-Forschungscluster“ unter der Führung der Universität und mit der Universitätsmedizin Greifswald, dem Helmholtz-Institut für „One Health“ und dem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf mit zahlreichen Partnern aus Wirtschaft, Verbänden, Stiftungen, Kulturschaffenden, öffentlicher Verwaltung und Politik die ganze Region Vorpommern zu einer „One Health-Region“ befördern will, teilen die Veranstalter weiter mit.

Teilnehmer der anschließenden Podiumsdiskussion mitsamt Austausch mit den Gästen sind neben Seiberling weiterhin Ivanka Seitz (Schul- und Geschäftsleitung Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee), Regina Steinhauser (stellvertretende Schulleitung), Sandra Graf-Schiller (Geschäftsleitung SaluVet GmbH) und Ann-Kathrin Käppeler (Projektleitung Lernort Bauernhof).