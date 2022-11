Wer die beiden Franziskanerinnen von Reute schon in ihrem Element erlebt hat, der weiß, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe sie bei der Sache sind. Nun haben Schwester Paulin Link und Schwester Birgit Bek gemeinsam ein Buch herausgebracht: „Gesundheit aus dem Garten Gottes, die große Hausapotheke aus dem Kloster“.

Herausgekommen ist ein Buch über franziskanische Spiritualität und die Heilkraft der Kräuter, so das Kloster Reute in einer Pressemitteilung. Dass beides zusammengehört, illustrieren die Autorinnen in berührenden Texten sowie lehrreichen Beschreibungen, heißt es in der Mitteilung. Schwester Paulin steuert zu diesem Buch die Hinführungen und zahlreiche Impulse bei, Schwester Birgit gibt tiefe Einblicke in ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz über „ihre“ Heilkräuter, die sie im Garten des Klosters Reute anbaut und verarbeitet.

Einzelne Kräuter werden ausführlich beschrieben

Die Schwestern nehmen die Leser mit auf eine Reise zu franziskanischer Schöpfungsverbundenheit und Spiritualität – beides Themen, die in krisengeplagten Zeiten wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Einen breiten Raum nehmen die Beschreibungen der einzelnen Kräuter ein, die die ganze Vielfalt und Wirkkraft der Natur auffächern. Es gibt nach Angaben des Klosters zahlreiche Empfehlungen zur praktischen Anwendung und Rezepte zum selbst Ausprobieren, die Schwester Birgit bereits in unzähligen Garten- und Kräuterführungen weitergegeben und erprobt hat („Mit der Kraft der Natur besser schlafen“, SZ vom Mai 2017).

Vieles findet man in der Natur

Viele Rezepte werden im Kloster selbst zu Tees, Cremes oder Tinkturen verarbeitet und angeboten. Es geht aber auch ohne den eigenen Kräutergarten geht, wie ihn die Franziskanerinnen im Kloster Reute hegen und pflegen. Die meisten der vorgestellten Kräuter und Wirkpflanzen sind nach Angaben des Klosters in freier Natur zu finden – auch jetzt, im Herbst.

Informationen Termine im Kräutergarten des Franziskanischen Zentrums Kloster Reute finden Interessierte unter www.kloster-reute.de.