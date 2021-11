Gesunde Pilze aus der Schülerbücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Aktion „ gesunde Pilze“ vom Bund deutscher Champignonanbauer konnte Schulgärtnerin Beate Weber für die vierten Klassen Pilzboxen bestellen. Die großen Kisten enthielten alles, was für ein Wachstum nötig ist. In einem Karton legten dann die Viertklässler eine Pilzkultur nach der Gebrauchsanweisung an und stellten die Kiste in die Schülerbücherei. Unglaublich schnell steckten die ersten Pilze ihren Kopf heraus und rasch wuchsen Unmengen brauner Champignons heran. Die Schüler konnten die Pilze dann ernten und direkt in der Pfanne braten, gewürzt mit Pfeffer, Salz und Zitrone – und zum Teil auch noch mit schuleigenen Eiern. Verspeist wurden die Pilze dann mit Frischkäsebrot. Nicht allen Kindern schmecken Pilze, aber allen hat die Aktion Spaß gemacht. Zusätzlich zu den Pilzen gab es noch jede Menge Infomaterial, sodass jetzt viele Schüler etwas mehr über das Lebewesen Pilz wissen.