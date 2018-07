Geschwächte Handballer verlierengegen den Aufstiegsaspiranten

Der Start in die Rückrunde stand bei den Handballern der TG Bad Waldsee von Beginn an unter einem schlechten Stern. Der gesamte Spieltag musste trotz Heimrecht in der Weingartener Talsporthalle durchgeführt werden, da sich die Bauarbeiten in der Waldseer Gymnasiumhalle um weitere zwei Wochen verzögerten. Kurzzeitig stand der Spieltag sogar ganz auf der Kippe und konnte nur dank der Unterstützung des TV Weingarten, die den Waldseern eine Halle vermittelten, durchgeführt werden.

Zusätzlich zum Handicap, das Heimspiel gegen Bad Saulgau in einer fremden Halle durchführen zu müssen, fehlten der TG einige Leistungsträger. Mit Timo Lorinser, Christoph Schmid, Sebastian Kehr und Moritz Kehr fehlten vier verletzte Stammkräfte. Daniel Wagner fehlt die gesamte Rückrunde wegen beruflicher Verpflichtungen. Außerdem konnte Bad Waldsees Trainer Antonio Caiazza berufsbedingt nicht vor Ort sein.

Der Kader wurde daher mit Phillip Menz, Julian Beddig und Andreas Merk aus der A-Jugend aufgefüllt. Gegner war der Aufstiegskandidat TSV Bad Saulgau II, die mit einigen Spielern anreisten, die auf langjährige Erfahrung in höherklassigen Ligen aufwarten können und daher als haushoher Favorit ins Spiel gingen. Trotz der denkbar schlechten Ausgangsituation zeigte sich die Waldseer Truppe hochmotiviert und ging mit einer guten Einstellung ins Spiel. Vor allem in der Abwehr zeigte die Mannschaft, dass sie über gute Moral erfügt und gewillt ist, den Abstiegskampf anzunehmen.

Probleme im Angriff

Die spielstarken Saulgauer hatten ein ums andere Mal Probleme mit dem Abwehrbollwerk der „Heimmannschaft“. Torhüter Timo König zeigte eine hervorragende Leistung. In Angriffsspiel dagegen fehlte die Durchschlagskraft, da auch die Saulgauer Abwehr sehr gut stand und sich kein Rückraumschütze in den Waldseer Reihen hervortun konnte. Zur Halbzeit stand es 12:7 für Bad Saulgau. Die TG Bad Waldsee nahm sich vor, in der zweiten Spielhälfte weiterhin aggressiv zu verteidigen und im Angriff geduldiger auf Torchancen hinzuarbeiten.

Die Mannschaft kämpfte bis zum Abpfiff, konnte den abgeklärten Saulgauern jedoch nichts mehr entgegensetzen. Am Ende verlor Waldsee mit 17:26 und hatte trotz der zahlreichen Ausfälle eine gute Leistung abgeliefert. Am Sonntag wird die TG beim Tabellennachbarn SC Lehr II antreten. Bis dahin werden einige der Verletzten wieder zur Verfügung stehen, so dass Waldsee mit der klaren Zielsetzung eines Sieges nach Lehr fahren wird.