Geschichte erleben im Federseemuseum

Die SchülerInnen der 5. Klasse der Werkrealschule auf dem Döchtbühl beschäftigen sich gerade mit der Steinzeit.

Um das auch praktisch einmal zu erleben, besuchte die Klasse mit ihren Lehrern Franziska Hadaller und Jakob Riether das Federseemuseum in Bad Buchau. Zunächst gab es eine Führung durch das Museum, in dem man tolle Funde aus der Altsteinzeit, Jungsteinzeit und Bronzezeit besichtigen kann. Anschließend duften die 29 Kinder verschiedene steinzeitliche Techniken kennenlernen, zum Beispiel das Werfen einer Speerschleuder, das Schneiden von Leder und Gemüse mit Feuersteinen oder das Kochen eines Steinzeiteintopfes in Tongefäßen. Das Feuer wurde selbstverständlich mit Feuerstein, Pyrit und Zunderschwamm entzündet! Das alles kam bei den Fünftklässlern seht gut an: „Ich fand das Kochen am Lagerfeuer richtig cool. Ich durfte mich um das Feuer kümmern und das Essen hat auch gut geschmeckt“, so ein Schüler. Und die Klassenlehrerin konnte nach einem langen und spannenden Schultag ebenfalls berichten: „Es war ein äußerst erlebnisreicher Tag, den wir auch dem tollen Personal des Museums zu verdanken haben. Wir empfehlen das Federseemuseum unbedingt weiter!“