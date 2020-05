Der Helferkreis Reute-Gaisbeuren hat zum Ende des Fastenmonats Ramadan 35 muslimische Familien beschenkt. In diesem Jahr begann der Fastenmonat am 24. April und endete am 23. Mai. Direkt an den letzten Fastentag schließt sich das Fest des Fastenbrechens an, bei den türkischen Muslimen heißt es „Zuckerfest“. Drei Tage lang werde im Kreis der Familie und mit der Verwandtschaft gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Helferkreises. Viele der beschenkten Familien leben in den städtischen Unterkünften in der Stein-, Reute- und Lotzingstraße. Weil die Mitglieder des Helferkreises während der Corona-Krise hier keinen Zutritt haben, übernahmen die Intergrationmanagerinnen Jutta Braun und Fiona Prinz die Verteilung der Geschenktaschen mit Datteln, Nüssen, Feigen, Aprikosen und Süßigkeiten für die Kinder. Weitere Taschen wurden direkt an Familien gegeben. Das Bild zeigt Walter Ritter vom Helferkreis und Fiona Prinz bei der Übergabe in der Lotzingstraße. Foto: Waltraud Ritter-Sturies